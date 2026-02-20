Morta Angela Luce icona napoletana della musica e recitazione

Angela Luce, famosa attrice e cantante napoletana, è morta il 20 febbraio 2026, a causa di un malore improvviso. La sua lunga carriera ha attraversato decenni di successi sul palcoscenico e nelle sale cinematografiche, conquistando il pubblico con il suo talento e il suo sorriso. Nata a Napoli, ha portato in scena canzoni e interpretazioni che sono diventate parte della cultura locale. La sua scomparsa lascia un vuoto tra amici, colleghi e fan che l’hanno seguita per anni. La città piange la perdita di una vera icona.

Addio ad Angela Luce, l'indimenticabile "voce di Napoli", scomparsa oggi 20 febbraio 2026 all'età di 87 anni.