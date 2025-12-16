È morta all’improvviso Lutto nella televisione | addio all’attrice solo 45 anni

Una tragica scomparsa scuote il mondo della televisione australiana: Rachael Carpani, attrice nota per le sue interpretazioni in “Le sorelle McLeod” e “Home and Away”, è morta improvvisamente all’età di 45 anni. La perdita ha colpito fan e colleghi, lasciando un vuoto nel panorama dello spettacolo.

Lutto nel mondo della televisione australiana per la scomparsa di Rachael Carpani, attrice molto amata dal pubblico internazionale grazie ai suoi ruoli nelle serie di successo “Le sorelle McLeod” e “Home and Away”. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, lasciando sgomenti fan e colleghi che per anni hanno seguito e apprezzato il suo percorso artistico. Carpani si è spenta a Sydney all’età di 45 anni, interrompendo una carriera che aveva saputo attraversare generi e produzioni diverse, mantenendo sempre un forte legame con la serialità televisiva australiana. In un comunicato ufficiale diffuso dalla famiglia, è stato spiegato che l’attrice è morta “in modo inatteso ma sereno” nella notte di domenica 7 dicembre. Caffeinamagazine.it

