E’ morta Catherine O’Hara l’addio di Macaulay Culkin all’attrice

E’ morta Catherine O’Hara, l’attrice nota per i suoi ruoli a Hollywood. La notizia è arrivata senza preavviso: si è spenta a 71 anni dopo aver combattuto una malattia. Macaulay Culkin, suo ex collega e amico, ha già pubblicato un messaggio di addio. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo.

L'addio a Catherine O'Hara dal mondo di Hollywood. L'attrice si è spenta all'età di 71 anni dopo una malattia. Catherine O'Hara, l'attrice nota per i suoi ruoli in film come "Mamma, ho perso l'aereo" e "Beetlejuice", così come in serie TV come "SCTV" e "Schitt's Creek", è morta il 30 gennaio. O'Hara è deceduta nella sua casa a Los Angeles dopo una breve malattia, come riportato dall'Ansa e dal sito TVLine. Aveva 71 anni. Tante le star che hanno omaggiato Catherine O'Hara. "Mamma. Pensavo avessimo tempo", ha scritto su Instagram Macaulay Culkin, che ha interpretato Kevin, il figlio di O'Hara in "Mamma, ho perso l'aereo" e "Mamma, ho perso l'aereo 2". 🔗 Leggi su 2anews.it

Macaulay Culkin dice addio a Catherine O'Hara, l'attrice che ha interpretato sua madre in "Mamma, ho perso l'aereo"

Catherine O'Hara ricorda con emozione l'attrice con cui ha condiviso il set

