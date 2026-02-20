Morta a Palazzo Chigi! Dramma nella sede del governo | tutti sconvolti
Una donna di 67 anni è morta improvvisamente a Palazzo Chigi, causando shock tra i presenti. La donna, addetta alle pulizie, si trovava all’interno del palazzo venerdì mattina quando è stata colpita da un malore improvviso. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non sono riusciti a salvarla. La tragedia ha suscitato grande commozione tra i dipendenti e le forze dell’ordine che hanno avviato le verifiche. La scomparsa rappresenta un grave evento per la sede del governo.
Una mattina di lavoro si è trasformata in tragedia a Palazzo Chigi. Venerdì 20 febbraio, una addetta alle pulizie di 67 anni è deceduta dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava all'interno della sede della Presidenza del Consiglio dei ministri. La donna era impiegata nell'ambito di un appalto regolare: risultava infatti dipendente della cooperativa incaricata dei servizi di pulizia. Secondo quanto emerso, era inoltre prossima alla pensione, un traguardo ormai vicino dopo anni di attività lavorativa. L'episodio si è verificato nelle prime ore della giornata, durante le consuete mansioni svolte nel cortile del palazzo.
