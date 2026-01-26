Federica Torzullo gli abitanti di Anguillara | Un dramma siamo tutti sconvolti

Federica Torzullo e gli abitanti di Anguillara esprimono il loro dolore per la perdita di un bambino, un episodio che ha sconvolto la comunità. A

Gli abitanti di Anguillara Sabazia, piccolo comune di Roma che affaccia sul lago di Bracciano, si dicono sconvolti per l'omicidio di Federica Torzullo, uccisa dal marito con 23 coltellate, e dall'uccisione dei genitori di Claudio Carlomagno che non avrebbero retto le pressioni e l'odio social dopo il brutale gesto del figlio nei confronti della moglie., "Un dramma, si sperava fino a che non venisse fuori la notizia del ritrovamento di Federica. Pensavamo si potesse ritrovare viva e invece poi questa notizia davvero allucinante, ha sconvolto tutti" ha detto un uomo. "Siamo stati colti così di sorpresa, anche per quest'ultimo avvenimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Federica Torzullo, i genitori del marito suicidi e quell’ultimo messaggio all’altro figlio: il dramma infinito di AnguillaraFederica Torzullo ha vissuto un dolore profondo, segnato dalla perdita dei genitori del marito, suicidi avvenuti ad Anguillara.

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, gli amici dei genitori in lacrime: “Era il sole in tutti i sensi”Federica Torzullo è stata trovata morta ad Anguillara, suscitando grande dolore tra amici e familiari.

Argomenti discussi: Federica Torzullo mutilata da morta. 23 colpi con coltelli diversi. L’ultimo litigio per il figlio, il sangue pulito con la candeggina; Federica Torzullo, quelle ombre sul padre di Carlomagno e la denuncia (falsa) con la madre in caserma; Femminicidio Torzullo, La vergogna dei genitori di Carlomagno: Scusateci per ciò che ha fatto; Federica Torzullo, le ombre sui genitori di Carlomagno morti impiccati: il padre ripreso dalle telecamere, la madre in caserma con lui.

