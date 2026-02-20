Morgan lascia Sanremo 2026 | Chiello merita il centro scena

Morgan ha deciso di lasciare Sanremo 2026, spiegando di non voler oscurare Chiello durante la serata delle cover del 20 febbraio. La sua scelta ha sorpreso molti, dato che avrebbe dovuto condividere il palco con l’artista emergente. Morgan ha affermato di ritenere che Chiello meriti il centro dell’attenzione. La sua scelta ha generato molte reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre i fan attendono di scoprire cosa farà in seguito.

Sanremo 2026: Morgan rinuncia alla sfida con Chiello, "Non volevo oscurarlo". Morgan ha sorpreso il mondo della musica e i fan del Festival di Sanremo rinunciando a esibirsi al fianco di Chiello durante la serata delle cover del 20 febbraio 2026. La decisione, comunicata attraverso i social media, è dettata dalla volontà di non compromettere l'interpretazione del giovane artista e di preservare l'autenticità di un brano iconico di Luigi Tenco. Morgan opererà dietro le quinte, offrendo supporto tecnico a Chiello, che sarà accompagnato al pianoforte da Saverio Cigarini. Un gesto inatteso, radici in un'esperienza condivisa.