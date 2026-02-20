Perché Morgan non sarà a Sanremo 2026 con Chiello

L'annuncio è arrivato con una nota dell’ufficio stampa di Chiello: durante l’esibizione di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, nella serata delle cover, l’artista sarà accompagnato al pianoforte da Saverio Cigarini. L’arrangiamento, viene specificato, è stato «interamente» curato da Saverio Cigarini insieme a Fausto Cigarini, che dirigerà anche l’orchestra. Subito dopo è arrivata la spiegazione dell’ex Bluevertigo: «La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover - Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco - e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un'unica voce, di un'unica anima, di un solo cuore.🔗 Leggi su Vanityfair.it

