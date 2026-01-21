Tamponamento shock in A22 | furgone distrutto un ferito grave estratto dalle lamiere

Un grave incidente si è verificato questa mattina in A22, all’altezza di Chiusa, in direzione sud. Un tamponamento tra un furgone e un camion ha provocato la distruzione del veicolo leggero e il soccorso di un ferito grave, estratto dalle lamiere. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre il traffico sulla tratta interessata potrebbe subire rallentamenti.

Un incidente terribile quello che è avvenuto questa mattina, mercoledì 21 gennaio, in A22: lo schianto tra un furgone e un camion si è verificato all'altezza di Chiusa, sulla corsia che procede in direzione sud, quindi verso Trento.L'impatto è stato agghiacciante, con la parte anteriore del. Maxi tamponamento in A22 tra Chiusa e Bolzano Nord: 1 morto e almeno 7 feriti, traffico bloccatoIncidente sull'A22 tra Chiusa e Bolzano Nord: a seguito di un tamponamento tra un furgone e un mezzo pesante 1 persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite. Traffico in tilt e circolazione bloccata ... Tamponamento mortale in A22 in carreggiata sud, sette feritiIncidente mortale in A22, in carreggiata sud, dove un uomo è morto in seguito ad un tamponamento in seguito a dei rallentamenti dovuti ad un mezzo pesante in panne poco dopo Chiusa. Sono sette i ... Via Diaz, tamponamento tra auto e scooter: cinquantenne finisce all'ospedale. L'incidente all'altezza dell'attraversamento pedonale nei pressi di piazza della Vittoria. Lo scooterista è stato soccorso in codice giallo, illeso il conducente dell'auto.

