Incidente a Borgomanero schianto tra due auto a Santa Cristina | un ferito estratto dalle lamiere

Un incidente si è verificato mercoledì 17 dicembre a Borgomanero, nella zona di Santa Cristina, coinvolgendo due veicoli. L'impatto è stato violento e ha richiesto l'intervento dei soccorsi, che hanno estratto un ferito dalle lamiere. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma i primi soccorsi sono intervenuti tempestivamente per prestare assistenza.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.