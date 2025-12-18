Incidente a Borgomanero schianto tra due auto a Santa Cristina | un ferito estratto dalle lamiere
Un incidente si è verificato mercoledì 17 dicembre a Borgomanero, nella zona di Santa Cristina, coinvolgendo due veicoli. L'impatto è stato violento e ha richiesto l'intervento dei soccorsi, che hanno estratto un ferito dalle lamiere. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma i primi soccorsi sono intervenuti tempestivamente per prestare assistenza.
Incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 17 dicembre, a Borgomanero.É successo intorno alle 18 nella zona di Santa Cristina, dove per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate. Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro persone, una delle quali è stata estratta dalle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
