Monza in trasferta serve un cambio di passo Bianco verso la Carrarese | Noi in gran forma ma basta disattenzioni

Il Monza ha perso 2-1 contro la Carrarese, un risultato che evidenzia i problemi difensivi della squadra. Nonostante le buona prestazioni recenti, gli errori in fase di copertura hanno pesato nel finale. Il tecnico Bianco ha ammesso che la squadra è in buona forma, ma deve eliminare le disattenzioni se vuole rimanere competitiva. La prossima partita sarà fondamentale per recuperare punti e risalire la classifica. I biancorossi si preparano ad affrontare un avversario che cerca punti salvezza.

Monza, 20 febbraio 2026 – Scendere in campo sapendo già come sono andate le dirette concorrenti può essere sempre un'arma a doppio taglio. Ma il calendario ha sentenziato così e domani (ore 19.30) il Monza, terzo in classifica a meno uno dal secondo posto, farà visita alla Carrarese con una situazione di giornata già parecchio delineata dai risultati di Venezia, Frosinone e Palermo. I biancorossi si lanciano verso un nuovo capitolo di questa lunga lotta alla promozione in Serie A, reduci da un più che buono momento di forma: quattro successi nelle ultime cinque gare, una rosa di ampio valore sia tecnico che numerico e una grande consapevolezza costruita grazie alle tante vittorie in rimonta.