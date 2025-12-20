Sono le partite più difficili ma anche quelle più belle da giocare. La Carrarese va a far visita ad un’altra delle big di questa serie B e lo fa ben memore della fresca lezione presa a Palermo che ha insegnato quello che non va fatto al cospetto di una grande e di cosa si rischia a livello di risultato e figuracce. Il Monza è un avversario che fa paura per la qualità della sua rosa e che ha dato un’esemplificazione della propria forza inanellando una serie di sette vittorie consecutive, cosa difficilissima in un campionato equilibrato come questo. La sconfitta di Venezia ha forse fatto vacillare qualche certezza in casa brianzola ed anche il precedente pari interno contro il Sudtirol ha fatto capire che i biancorossi hanno, comunque, dei punti deboli e possono essere fermati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Monza serve la Carrarese più bella. Trasferta proibitiva ma gli azzurri ci credono

A Monza serve la Carrarese più bella. Trasferta proibitiva ma gli azzurri ci credono - L'unico dubbio di Calabro è la sostituzione di Hasa: favorito Distefano