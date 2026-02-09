Essence colpaccio contro i lupi Tre punti d’oro in vista playoff

L’Essence Hotels Fano conquista tre punti importanti contro la Emma Villas Siena. La squadra di coach Nelli ha dominato il match dall’inizio alla fine, portando a casa una vittoria netta per 3-0. I giocatori di Fano sono scesi in campo decisi e hanno messo subito pressione, chiudendo il primo set senza problemi. La squadra si prepara ora ai prossimi impegni in vista dei playoff, con la fiducia alle stelle dopo questa prestazione.

Emma Villas Siena 0 Essence Hotels Fano 3: Piccinelli, Rocca 1, Mastrangelo, Porro 2, Hoff, Matteini, Bragatto 2, Bini, Nelli 8, Compagnoni 1, Randazzo 12, Ceban, Baldini 1, Benavidez 10, Maletaj. All. Pagliai. FANO: Coscione, Tonkonoh 19, Merlo, Roberti 9, Ricci 7, Mengozzi 5, Iannelli (L), Galdenzi, Fornal 11, Sorcinelli, Bisotto 1, Rizzi, Falcioni, Bartolucci. All. Moretti. Arbitri: Pazzaglini Marco e Manzoni Barbara. Parziali (21-25, 21-25, 15-25) Note: Siena battute vincenti 5, battute errate 12, muri 4; Fano: battute vincenti 8, battute errate 13, muri 9. Super Virtus con colpaccio. La Essence Hotels Fano espugna con autorità Santa Croce e conquista tre punti fondamentali per la classifica.

