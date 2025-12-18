Neri Marcorè al Nuovo Sherlock Holmes tra musica e misteri

Neri Marcorè torna al Nuovo con un’affascinante interpretazione di Sherlock Holmes, tra melodie coinvolgenti e enigmi avvolgenti. Tre imperdibili appuntamenti per ‘Sherlock Holmes: il Musical’, un viaggio tra musica, mistero e intrighi, dove il celebre detective prende vita sul palco in una performance ricca di emozioni e suspense.

© Ilrestodelcarlino.it - Neri Marcorè al Nuovo. Sherlock Holmes tra musica e misteri Tre appuntamenti per ' Sherlock Holmes: il Musical ' con Neri Marcorè nei panni del più celebre detective di tutti i tempi. Appuntamento al teatro Nuovo domani alle 21 e sabato alle 16 e alle 21. Regia Andrea Cecchi, autore insieme ad Alessio Fusi e Enrico Solito. Musiche Andrea Sardi. Liriche Alessio Fusi. Coreografie Roberto Colombo, Caterina Pini. Produzione Ad Astra Entertainment, Compagnia delle Formiche, Nuova Artisti Riuniti. Un cast di oltre venti performer accompagna Marcorè in un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi, ambientanti nella Londra vittoriana. Tra amicizia, amori e costanti pericoli, al 221b di Baker Street si decideranno le sorti dell'intera Inghilterra.

