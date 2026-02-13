Terza corsia A1 Gli imprenditori | Non possiamo rimanere con infrastrutture inadeguate

Gli imprenditori della vallata hanno manifestato con fermezza davanti alla terza corsia dell’A1, chiedendo interventi immediati perché le infrastrutture attuali sono inadeguate e rallentano la crescita delle loro attività. La tratta si estende almeno fino al casello di Valdarno, dove si attendono lavori di completamento della bretella de Le Coste, considerata fondamentale per migliorare il collegamento e facilitare il trasporto merci. Gli operatori locali insistono: senza interventi rapidi, il territorio rischia di restare indietro rispetto alle esigenze di sviluppo.

Ieri, 12 febbraio, il faccia a faccia con il neo assessore regionale Filippo Boni. Sul tavolo la questione della terza corsia A1 fino a Valdarno e il completamento delle opere della bretella de Le Coste. Le preoccupazioni della categoria sul congelamento dei fondi per il progetto Terza corsia A1 almeno fino al casello di Valdarno. E poi completamento della bretella de Le Coste. Per gli imprenditori della vallata non ci sono dubbi: le infrastrutture chiave per lo sviluppo del territorio sono proprio queste. Si svolto ieri, all'interno dell'azienda Moretti spa di Cavriglia, l'incontro tra il gruppo imprenditori Valdarno di Confindustria Toscana Sud e l'assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni.