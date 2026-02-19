Incidente in A1 mozione per finanziamenti certi per la terza corsia

Un incidente sulla A1 ha portato all’attenzione la questione dei lavori sulla terza corsia. La cronaca dell’incidente, avvenuto ieri mattina, mostra come le criticità del tratto autostradale aumentino ogni giorno, creando disagi e rischi per i guidatori. Le autorità locali chiedono ora con forza che vengano garantiti finanziamenti concreti e immediati per completare i lavori. La richiesta mira a migliorare la sicurezza e fluidità del traffico in questa arteria strategica, ancora troppo soggetta a intasamenti e incidenti. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

Questo il messaggio lanciato da Fabio Camiciottoli, capogruppo di Avanti Montevarchi Europa Verde e da Cristina Rossi di Impegno Comune che hanno depositato una mozione a tal riguardo. “Piaccia o non piaccia oggi occorre che tutte le istituzioni del facciamo quadrato nel chiedere al MIT finanziamenti certi e un comportamento diverso e più cogenti nei confronti della società Autostrade.” ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Maxi incidente in A1, cinque mezzi coinvolti. Sette feriti e lunghe code Scontro tra due auto sul raccordo: un giovane estratto dalle lamiere.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Terza corsia A1. Gli imprenditori: "Non possiamo rimanere con infrastrutture inadeguate"Gli imprenditori della vallata hanno manifestato con fermezza davanti alla terza corsia dell’A1, chiedendo interventi immediati perché le infrastrutture attuali sono inadeguate e rallentano la crescita delle loro attività.

Giani, «da Firenze ad Arezzo necessaria terza corsia su autostrada A1»Il presidente Giani ha confermato che serve una terza corsia sull'autostrada A1 tra Firenze e Arezzo, perché il traffico in questa tratta è molto intenso e spesso si crea il traffico di veicoli pesanti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.