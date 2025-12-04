Terremoto in maggioranza il sindaco azzera la giunta

Terremoto in maggioranza. Il sindaco di Aversa Franco Matacena azzera la giunta comunale revocando i decreti di nomina di tutti gli assessori.La decisione è maturata dopo una verifica politica sull’andamento dell’azione di governo nel corso della quale è emersa l’opportunità di “riconsiderare gli. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Terremoto in maggioranza, il sindaco azzera la giunta

News recenti che potrebbero piacerti

#VicoEquense. Terremoto politico in maggioranza, il PD “Crisi post-regionali, sostegni trasversali e il silenzio assordante” - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto politico a Lentini, si dimettono 4 assessori del Mpa, sindaco ormai isolato - Terremoto politico nell’amministrazione comunale di Lentini, guidata dal 2021 da Rosario Lo Faro, con le dimissioni di 4 assessori su 5, appartenenti al Mpa. Secondo blogsicilia.it

Terremoto in Irpinia, sindaco Montefredane: "Allestiti due punti accoglienza, in centro caduti calcinacci" - A dirlo all'Adnkronos Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, il comune della ... Da adnkronos.com

Terremoto a Montefredane (Avellino), il sindaco al Mattino: «È stata fortissima, siamo tutti in strada e abbiamo avviato altre verifiche» - Siamo tutti in strada e abbiamo avviato altre verifiche. Riporta ilmattino.it