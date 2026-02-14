Terni il sindaco Bandecchi azzera la giunta | Serve nuova energia per il secondo tempo

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha deciso di rinnovare completamente la sua squadra di governo, perché ritiene che serva una spinta nuova per affrontare il futuro. La scelta arriva dopo mesi di tensioni interne e di difficoltà nella gestione delle attività comunali. Bandecchi ha spiegato che tutti gli assessori devono lasciare i propri incarichi entro la fine della giornata del 12 febbraio, alle ore 24.

Scossa politica a Terni. Il sindaco Stefano Bandecchi ha annunciato l'azzeramento completo della giunta comunale, comunicando che tutti gli assessori "cesseranno la propria attività istituzionale alle ore 24 del 12 febbraio 2026". Una decisione che, nelle intenzioni del primo cittadino, punta a rilanciare l'azione amministrativa, ma che arriva come un fulmine a ciel sereno e riporta alla memoria le dimissioni annunciate e poi ritirate dallo stesso Bandecchi nel febbraio 2024. "Normale processo sostitutivo". In una nota ufficiale, il sindaco ha spiegato le ragioni della scelta, parlando di un "normale processo sostitutivo delle forze in campo" per affrontare il "secondo tempo della partita" con nuove energie e maggiore capacità operativa.