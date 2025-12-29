Approvato il bilancio da 36 milioni | Sostegno alle fasce più deboli e riqualificazione del territorio

È stato approvato il bilancio di oltre 36 milioni di euro, destinato a sostenere le fasce più deboli e a riqualificare il territorio. Nel 2026, a Vimercate sarà introdotta la tassa di soggiorno, calcolata in base alle stelle degli hotel, con esenzioni per pazienti in viaggio per cure ospedaliere, persone fragili e minori. La manovra mira a garantire servizi e miglioramenti per la comunità locale.

Sì alla manovra da oltre 36 milioni, a Vimercate nel 2026 arriva la tassa di soggiorno, calcolata in base alle stelle degli hotel, esentati pazienti in viaggio per l'ospedale, fragili, minori. Il gettito – 70mila euro previsti - finanzierà la manutenzione del Giardino Sottocasa e la Cultura. L'investimento più grosso è sulla piscina, oltre 11 milioni, 5,9 per i Servizi sociali, 4,1 per le politiche ambientali fra le voci principali del bilancio di Palazzo Trotti. Riduzione della "spesa discrezionale, sostegno alle fasce più deboli e interventi di riqualificazione del territorio", l'ossatura dei conti pubblici.

