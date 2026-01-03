Tasse invariate e conti in sicurezza il Comune di Lentella all' approvazione del bilancio di previsione

Il Comune di Lentella ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, confermando la stabilità finanziaria e la sicurezza dei conti pubblici. La decisione riflette un’attenzione costante alla gestione efficace delle risorse, senza modifiche alle aliquote fiscali. Un passo importante per garantire continuità e trasparenza nell’amministrazione comunale, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e servizio alla comunità.

Il Comune di Lentella si appresta ad approvare il bilancio di previsione 2026-2028 all'insegna della stabilità e della buona gestione amministrativa. Nonostante il difficile contesto macroeconomico, caratterizzato da una forte spinta inflattiva e dai continui tagli ai trasferimenti operati dal.

