Monossido di carbonio in una palazzina | tre persone intossicate portate in ospedale

Tre persone sono state portate in ospedale nel pomeriggio di mercoledì dopo aver respirato monossido di carbonio in una palazzina. Le loro condizioni non sono preoccupanti, ma i soccorritori hanno comunque deciso di ricoverarle per qualche ora di controllo. La palazzina è stata evacuata e le cause dell’intossicazione sono ancora da chiarire.

Non sono preoccupanti le condizioni delle tre persone portate in ospedale nel pomeriggio di mercoledì, per un'intossicazione da monossido di carbonio. Poco dopo le 14.30, i vigili del fuoco ed il 118, con il supporto di polizia di Stato e polizia locale, sono intervenuti al civico 6 di via Banchette, nel quartiere di Borgo Venezia a Verona, in seguito all'allarme ricevuto da un medico. Tre le persone prese in carico dal personale sanitario, giunto sul posto con ambulanze ed automedica, che sono state condotte in codice giallo all'ospedale di Borgo Roma per aver inalato il monossido.

