Paura a Musso 8 persone intossicate da monossido di carbonio | in ospedale anche due bambini

A Musso, in provincia di Como, si è verificato un episodio di intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto otto persone, tra cui due bambini. L'incidente si è verificato nella serata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, e le persone interessate sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno intervenendo per accertare le cause e garantire la sicurezza nella zona.

Musso (Como), 19 gennaio 2026 – Allarme nella serata di oggi, lunedì 19 gennaio, a Musso, in provincia di Como. Sei bambini e due adulti sono finiti in ospedale per avere inalato monossido di carbonio in un abitazione del paesino sul lago di Como. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, che sono intervenuti poco prima delle 21, il monossido si sarebbe sprigionato da un boiler a gas. Le otto persone sono state portate nell'ospedale di Gravedona (Como) per accertamenti. I soccorsi. Stando alle prime informazioni nessuno sarebbe in condizioni preoccupanti. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo, e i sanitari inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia, intervenuti con cinque ambulanze, personale dell'ATS Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura a Musso, 8 persone intossicate da monossido di carbonio: in ospedale anche due bambini Montevarchi: intossicate 5 persone (anche due minori) da monossido di carbonio. Trasportate nella notte a Careggi e al MeyerNella notte del 14 dicembre 2025, a Montevarchi, cinque persone, tra cui due minori, sono state intossicate da monossido di carbonio. Leggi anche: Sei persone intossicate dal monossido di carbonio, tre sono bambini: tragedia sfiorata in un appartamento di Tor Pignattara La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Paura a Musso, 8 persone intossicate da monossido di carbonio: in ospedale anche due bambini - Sul posto i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso e i carabinieri ... ilgiorno.it

