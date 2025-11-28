Astensionismo e cittadini | una sfida urgente per la democrazia italiana

Lidentita.it | 28 nov 2025

In Veneto ha vinto Stefani, in Puglia ha trionfato Decaro, in Campania si è imposto Fico? Certamente sì, ma il vero vincitore dell’ultimo voto regionale – al pari delle recenti competizioni elettorali in Italia – è stato senza dubbio l’astensionismo. La partecipazione, infatti, continua a scendere, segno di un distacco crescente tra politica e cittadini. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

