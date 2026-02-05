Ue testarda sulla burocrazia ma la macchina delle regole va contro l’Europa

La Commissione europea resiste alle richieste di semplificazione burocratica, ma le sue regole sempre più complesse rallentano le imprese e ostacolano la competitività dell’Europa. Mentre il mondo accelera nel confronto con la Cina, l’Unione si trova a dover gestire un sistema legislativo che si dimostra difficile da controllare e da adattare alle sfide moderne.

La legislazione europea è diventata una macchina ipertrofica e difficile da governare proprio mentre il mondo corre verso una nuova fase di competizione economica e tecnologica tra Occidente e Cina. A ricordarlo, con una serie di numeri che fanno impressione, è uno studio di Epicenter, rete di dodici think tank europei di cui fa parte l’italiano Istituto Bruno Leoni, che ha radiografato le direttive approvate negli ultimi anni dal Parlamento europeo.? Ue, la fabbrica della burocrazia. Dal Trattato di Maastricht a oggi l’insieme di diritti e obblighi che compongono il diritto dell’Unione è cresciuto di oltre il 700 per cento, trasformando Bruxelles in una gigantesca fabbrica di norme che regolano ogni aspetto della vita economica e sociale del continente. 🔗 Leggi su Panorama.it

