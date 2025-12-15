Aria irrespirabile ad Aversa | superati limiti di smog e polveri sottili per oltre 40 giorni

Aversa ha registrato oltre 40 giorni in cui i livelli di smog e polveri sottili hanno superato i limiti di legge, rendendo l'aria irrespirabile. I dati ufficiali confermano un peggioramento della qualità dell'aria, con conseguenze sulla salute della popolazione e sull'ambiente.

© Teleclubitalia.it - Aria irrespirabile ad Aversa: superati limiti di smog e polveri sottili per oltre 40 giorni Respirare ad Aversa è diventato sempre più difficile. Non è solo una sensazione, ma un dato certificato dai numeri. Nella città normanna i livelli di polveri sottili (Pm10) hanno già superato ampiamente la soglia di sicurezza fissata dalle normative europee. Secondo i rilevamenti, nel solo mese di novembre sono stati raggiunti 35 giorni di sforamento . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it Aria irrespirabile ad Aversa: superati limiti di smog e polveri sottili per oltre 40 giorni