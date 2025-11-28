Aversa neo assessore all’Urbanistica Di Palma | Adesso priorità sono Mof Puc e Suap
Si è riunito oggi il consiglio comunale, in una seduta che ha visto per la prima volta – in qualità di assessore all’Urbanistica – Francesco Di Palma, nominato dal sindaco Matacena pochi giorni fa dopo le dimissioni di Orlando De Cristofaro. “Il . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
https://short.do/EhAxOr Aversa. Si dimette l'Assessore De Cristofaro. Entra in Giunta l'Avv. Francesco Di Palma - facebook.com Vai su Facebook
Aversa, De Cristofaro si dimette: Francesco Di Palma nuovo assessore all’Urbanistica - Con decreto sindacale emanato nel pomeriggio del 21 novembre, il sindaco Francesco Matacena ha nominato assessore Francesco Di Palma dopo ... Scrive pupia.tv