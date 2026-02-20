Modena ti regala una seconda notte torna l' agevolazione per i turisti

Dopo il successo nel 2025, la Camera di Commercio di Modena rilancia l’iniziativa: rimborso fino a 200 euro per weekend nelle strutture della provincia Dopo il successo della prima edizione, la Camera di Commercio di Modena rilancia per il 2026 l’iniziativa "Modena ti regala una notte", pensata per incentivare il turismo e favorire il prolungamento dei soggiorni nel fine settimana. Finanziata dalla Camera di Commercio e promossa in collaborazione con il Comune di Modena e la Provincia di Modena, la proposta punta a incentivare soggiorni più lunghi e a valorizzare l’intero territorio provinciale, sostenendo concretamente il sistema dell’accoglienza e favorendo una fruizione più completa dell’offerta culturale, enogastronomica e turistica.🔗 Leggi su Modenatoday.it

