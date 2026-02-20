Modena ti regala una seconda notte torna l' agevolazione per i turisti
Dopo il successo nel 2025, la Camera di Commercio di Modena rilancia l’iniziativa: rimborso fino a 200 euro per weekend nelle strutture della provincia Dopo il successo della prima edizione, la Camera di Commercio di Modena rilancia per il 2026 l’iniziativa "Modena ti regala una notte", pensata per incentivare il turismo e favorire il prolungamento dei soggiorni nel fine settimana. Finanziata dalla Camera di Commercio e promossa in collaborazione con il Comune di Modena e la Provincia di Modena, la proposta punta a incentivare soggiorni più lunghi e a valorizzare l’intero territorio provinciale, sostenendo concretamente il sistema dell’accoglienza e favorendo una fruizione più completa dell’offerta culturale, enogastronomica e turistica.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: “Mani sul futuro”, a Modena borse e creazioni solidali per ricostruirsi una seconda possibilitàLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: TURISMO LENTO, TORNA L’INIZIATIVA MODENA TI REGALA UNA NOTTE; Modena ti regala una (seconda) notte, torna l'agevolazione per i turisti; Zizzi, il primo tecnico di Flora Tabanelli: Un talento smisurato e una famiglia d’oro; Fiorello, la frecciata a Pucci: Faccio arrabbiare comici o pseudotali.
Turismo, grazie alla Camera di Commercio torna 'Modena ti regala una notte'Società: Dopo il successo nel 2025, la Camera di Commercio di Modena rilancia l’iniziativa: rimborso fino a 200 euro per weekend nelle strutture della provincia ... lapressa.it
TURISMO LENTO, TORNA L’INIZIATIVA MODENA TI REGALA UNA NOTTEPasseggiare per le strade di Modena e provincia, scoprire i suoi tesori artistici e assaporare la gastronomia locale può diventare un’esperienza ancora più lunga e intensa. Con Modena ti regala una n ... tvqui.it
Rimborso fino a 200 euro per weekend nelle strutture della provincia, torna “Modena ti regala una notte” Dopo il successo nel 2025, la Camera di Commercio di Modena rilancia l’iniziativa... - facebook.com facebook