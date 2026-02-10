Google photos aggiunge modelli di creazione con intelligenza artificiale su iphone

Google Photos ha lanciato una nuova funzione chiamata Create with AI, che permette di creare contenuti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Ora anche gli utenti iPhone e iPad possono usarla, ampliando le possibilità di editing e creazione di foto e video.

Google Photos amplia le funzionalità creative introducendo la funzione Create with AI, ora disponibile anche su iPhone e iPad. Dopo l'esordio su Android, l'aggiornamento per iOS mette a disposizione una gamma di template pronti all'uso per trasformare le foto in contenuti originali e personalizzabili. crea con l'ai in google photos su iphone e ipad. Con Create with AI è possibile scegliere tra una collezione di template già pronti per convertire immagini in risultati creativi. La procedura prevede l'uso di modelli sia personalizzati sia non personalizzati, aggiornati periodicamente per offrire nuove idee visive.

