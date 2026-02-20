Mobilità docenti 2026 27 | il trasferimento si ottiene solo su cattedra vacante Può essere interna o esterna
Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che per il trasferimento dei docenti nel 202627 sarà necessario ottenere una cattedra vacante. La causa principale riguarda la disponibilità di posti liberi, che può essere interna alla stessa scuola o esterna, in altre istituzioni. Le cattedre disponibili sono di due tipi: interne, assegnate all’interno della scuola, o esterne, provenienti da altre sedi. Solo chi ottiene una di queste cattedre potrà spostarsi, creando così una competizione tra i docenti. La selezione si baserà esclusivamente sulle cattedre libere effettivamente disponibili.
Le cattedre presenti in un’istituzione scolastica, così come indicate nell’organico, possono essere di due tipologie: cattedre interne e cattedre orario esterne. L'articolo Mobilità docenti 202627: il trasferimento si ottiene solo su cattedra vacante. Può essere interna o esterna.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
