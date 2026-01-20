Capitale della cultura Mirabella Eclano arriva alla finalissima

Mirabella Eclano si distingue tra le dieci città finaliste per il titolo di “Capitale italiana della cultura 2028”. La candidatura riflette l’impegno del territorio nel valorizzare il patrimonio storico e culturale, contribuendo alla diffusione delle proprie tradizioni e identità. La selezione evidenzia l’importanza di promuovere iniziative che valorizzano il patrimonio locale, rafforzando l’identità culturale e il ruolo della città nel panorama nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti C'è anche Mirabella Eclano tra le dieci città finaliste per il titolo di "Capitale italiana della cultura" 2028, La Giuria per la selezione ha individuato, i seguenti dieci progetti finalisti: 1. Anagni (FR) – Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce 2. Ancona – Ancona. Questo adesso 3. Catania – Catania continua 4. Colle di Val d'Elsa (SI) – Colle28. Per tutti, dappertutto 5. Forlì – I sentieri della bellezza 6. Gravina in Puglia (BA) – Radici al futuro 7. Massa – La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia 8. Mirabella Eclano (AV) – L'Appia dei popoli

