Mirabella Eclano due workshop sull’arte e la musica

Da anteprima24.it 20 feb 2026

A Mirabella Eclano si svolgono due workshop dedicati all’arte e alla musica, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio. La scelta di organizzare questi eventi rientra nel progetto L’Appia dei popoli, che mira a valorizzare le tradizioni locali e promuovere il patrimonio culturale. La partecipazione di artisti e musicisti della zona arricchisce le giornate di laboratori e spettacoli aperti a tutti. Le iniziative si tengono nel centro storico, attirando numerosi visitatori e appassionati.

Tempo di lettura: 2 minuti Con due workshops, sabato 21 e domenica 22 febbraio, continuano a  Mirabella Eclano  le iniziative inserite nel progetto  L’Appia dei popoli, con il quale il paese irpino si è candidato a  Capitale italiana della Cultura 2028. I workshops, organizzati dall’ assessorato alla Cultura del Comune di Mirabella Eclano, si terranno nel  cinema Assanti. Sabato 21 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18,  Francesco Cascino  animerà l’incontro “ Il valore culturale dell’arte per le persone, le imprese e i territori ”. Domenica 22 febbraio, dalle 10 alle 14,  Enzo Abbate  terrà un seminario su “ La terra suona – Musica e identità universali ”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

