Mirabella Eclano due workshop sull’arte e la musica

Tempo di lettura: 2 minuti Con due workshops, sabato 21 e domenica 22 febbraio, continuano a Mirabella Eclano le iniziative inserite nel progetto L'Appia dei popoli, con il quale il paese irpino si è candidato a Capitale italiana della Cultura 2028. I workshops, organizzati dall' assessorato alla Cultura del Comune di Mirabella Eclano, si terranno nel cinema Assanti. Sabato 21 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, Francesco Cascino animerà l'incontro " Il valore culturale dell'arte per le persone, le imprese e i territori ". Domenica 22 febbraio, dalle 10 alle 14, Enzo Abbate terrà un seminario su " La terra suona – Musica e identità universali ".