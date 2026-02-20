Miopia | Luce insufficiente rischio +50% tra i giovani Nuova ricerca

Una nuova ricerca rivela che la miopia tra i giovani aumenta del 50% in condizioni di luce insufficiente. La causa principale sembra essere la combinazione tra l'uso prolungato di dispositivi digitali e una scarsa illuminazione ambientale. I ricercatori hanno osservato che ambienti poco luminosi costringono gli occhi a sforzarsi di più durante la lettura o lo studio ravvicinato. Questo aumento di tensione visiva, unito a ore passate davanti a schermi, accelera il peggioramento della vista. Lo studio suggerisce di prestare maggiore attenzione all'illuminazione in ambienti di studio e di svago.

Miopia: Una Nuova Luce Sulla Sua Origine?. La miopia, un difetto visivo in rapida crescita a livello globale, potrebbe essere strettamente legato a un fattore insospettabile: non solo l'uso prolungato di dispositivi digitali, ma soprattutto la combinazione tra messa a fuoco ravvicinata e scarsa illuminazione ambientale. Una ricerca del SUNY College of Optometry suggerisce che la quantità di luce che raggiunge la retina durante queste attività potrebbe essere un elemento chiave nello sviluppo del difetto, aprendo nuove prospettive per la prevenzione e il trattamento. L'Epidemia di Miopia: Numeri e Tendenze.