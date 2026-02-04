Carlo Conti | Questo sarà il mio ultimo Sanremo Il prossimo direttore artistico? Ci vuole qualcuno con esperienza

Carlo Conti annuncia che quest’anno sarà l’ultimo Sanremo della sua gestione. Il conduttore e direttore artistico spiega che il prossimo a prendere le redini dovrà essere qualcuno con più esperienza, perché questa manifestazione richiede competenza e capacità di coordinamento. Conti si dice convinto di aver fatto il massimo finora e lascia intendere che sta pensando già a come sarà il futuro del Festival.

Per Conti è lì che si concentra il vero nodo del Festival. «È il ruolo che decide tutto: non solo le canzoni, ma la regia, le immagini, le luci, la scena, gli ospiti. Serve qualcuno che abbia know how, esperienza, ore di volo per guidare una macchina del genere». L’addio arriva in un momento di massima esposizione, con un Festival che negli ultimi anni ha macinato record di ascolti. E se anche il prossimo Sanremo dovesse superare i risultati precedenti? «È proprio un buon motivo per lasciarlo», risponde Conti. «Alzare l’asticella all’infinito è impossibile. L’anno scorso abbiamo battuto tutti i record, ma quello che mi ha fatto più piacere non è stato solo l’ascolto tv: è stato vedere così tanti dischi in classifica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

