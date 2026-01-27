Se non torni con me ti uccido con la macchina assolto in appello quarantenne accusato di stalking

Un uomo di 40 anni di Canicattì è stato assolto in appello dall’accusa di stalking, nonostante le minacce rivolte alla ex compagna, tra cui frasi minacciose e intimidatorie. La vicenda, avvenuta tra il 2019 e il 2021, evidenzia l’importanza di un’adeguata tutela contro comportamenti persecutori e le conseguenze legali delle minacce di violenza.

"Se non torni con me ti rovino la vita, torna con me sennò ti uccido con la macchina". Frasi come queste, secondo la denuncia della ex compagna, sarebbero state pronunciate da un quarantenne di Canicattì tra il 2019 e il 2021 dopo la fine della loro relazione. L'uomo era stato condannato in primo grado a dieci mesi di reclusione dal tribunale di Agrigento, ma la corte di appello di Palermo lo ha assolto "perché il fatto non sussiste". Il collegio della terza sezione penale ha accolto l'appello presentato dal legale Calogero Lo Giudice, annullando la sentenza emessa nel settembre 2024 dal giudice Michele Dubini.

