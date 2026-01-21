Il Premio Duse all’attrice Milvia Marigliano
Milvia Marigliano, attrice milanese di 69 anni, ha ricevuto la 38ª edizione del Premio Duse per la sua interpretazione in
VIGEVANO (Pavia) Milvia Marigliano (nella foto), attrice milanese di 69 anni, si aggiudica la 38ª edizione del Premio Duse per la sua interpretazione in " I parenti terribili " di Jean Cocteau per la regia di Filippo Dini, produzione Teatro stabile del Veneto, in cui interpreta da vera trascinatrice il personaggio di zia Leonie. "Impietosa, manipolatrice e insieme comicamente trascinatrice, il suo personaggio è stato il vero motore in una compagnia di pur bravissimi attori – recita la motivazione della giuria del Duse, istituito nel 1986 per iniziativa di Giancarlo Cazzani, allora presidente della Banca Popolare di Vigevano, il più longevo riconoscimento espressamente dedicato alle attrici teatrali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Dal 6 novembre al cinema, il film racconta l'attrice francese, musa di D'Annunzio e rivale di Eleonora Duse: una donna stravagante, ribelle e anticonformista
Leggi anche: Margherita Rebeggiani trionfa come miglior attrice al Premio Proietti
Argomenti discussi: Il Premio Duse all’attrice. Milvia Marigliano; Il 'Premio Eleonora Duse' a Milvia Marigliano; Accabadora al Duse; Accabadora, al Duse di Bologna.
Il 'Premio Eleonora Duse' a Milvia MariglianoMilvia Marigliano si aggiudica la 38/a edizione del Premio Eleonora Duse. ansa.it
Milvia Marigliano vince il Premio Eleonora Duse per la sua carriera teatraleMilvia Marigliano è stata insignita del Premio Eleonora Duse 2026, il più importante riconoscimento italiano riservato alle attrici di teatro. La cerimonia di premiazione, svoltasi il 19 gennaio 2026, ... it.blastingnews.com
Milvia Marigliano, protagonista di "Processo Galileo" di Andrea De Rosa e Carmelo Rifici, si aggiudica la 38ma edizione del Premio Duse. La Menzione d’onore del Premio Duse 2025 per la miglior attrice emergente - riconoscimento che la premiata assegna - facebook.com facebook
Il 'Premio Eleonora Duse' a Milvia Marigliano. La cerimonia si terrà il 26 gennaio al Piccolo Teatro Grassi di Milano #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.