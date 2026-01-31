Milvia Marigliano si apre sulla sua interpretazione di Coco Valori. L’attrice racconta come il personaggio le somigli molto, soprattutto per la sua libertà e il modo di essere ironica. «Quando sei davvero una donna libera, qualcosa lo paghi sempre», dice. La sua lunga esperienza teatrale si riflette in una figura che, tra scomoda e autentica, rappresenta molto di sé.

Coco Valori colpisce subito per libertà, sarcasmo e autonomia. Ma chi è davvero? «È un personaggio meraviglioso. Capisco benissimo che, a un primo sguardo, una donna - soprattutto una donna non più giovane - possa pensare: che bello essere come Coco Valori. È autonoma, non ha famiglia, ha fatto del suo mestiere la sua vita, non è una sciocca: è una critica d’arte. E soprattutto si permette di prendersi gioco del potere. È ironica, sarcastica, non ha paura. È libera, fa un bel lavoro. Uno potrebbe pensare: ha risolto tutto nella vita». E invece?. «Io, da donna che ha vissuto molto, penso subito che tutto questo abbia un prezzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milvia Marigliano: «In Coco Valori c’è molto di me. Quando sei davvero una donna libera, qualcosa lo paghi sempre»

Approfondimenti su Milvia Marigliano

Milvia Marigliano, attrice milanese di 69 anni, ha ricevuto la 38ª edizione del Premio Duse per la sua interpretazione in

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milvia Marigliano

Argomenti discussi: Milvia Marigliano: Coco Valori, donna libera e sarcastica. Sorrentino mi ha scoperta nel 2016; Chi è Milvia Marigliano ovvero Coco Valori, la rivelazione del film di Sorrentino: Mi ha scoperto a teatro, per lui ho superato la paura dell'aereo; Il Presidente e la bellezza del dubbio; La grazia (Film, 2025).

Milvia Marigliano: Coco Valori, donna libera e sarcastica. Sorrentino mi ha scoperta nel 2016Dopo anni di teatro, l'attrice milanese interpreta il personaggio più irriverente de La Grazia e svela il segreto della sua ascesa tardiva nel mondo del cinema, tra libertà, solitudine e ironia ... msn.com

Chi è Milvia Marigliano ovvero Coco Valori, la rivelazione del film di Sorrentino: «Mi ha scoperto a teatro, per lui ho superato la paura dell'aereo»L'attrice ha una lunga carriera teatrale alle spalle, ma aveva già recitato per Sorrentino sia in «Loro» che nella serie «The Young Pope» ... corriere.it

Che bello ritrovare la grinta della nostra amica Milvia Marigliano nell'ultimo film di Sorrentino! Milvia l'abbiamo conosciuta nel 2007 a Milano. Lei voleva fare uno spettacolo con i musicisti sul palco a suonare e recitare. Aveva saputo di “Roccu u stortu” che qua - facebook.com facebook

Milvia Marigliano è il premio Duse 2025, la migliore attrice dell'ultima stagione teatrale. Un riconoscimento che arriva mentre è nelle sale con “La Grazia” di Paolo Sorrentino. Il tempo è galantuomo (a volte) x.com