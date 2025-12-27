Manovra | Braga ' maggioranza travolta da sua incapacità'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Oggi alla Camera comincia l'esame della legge di Bilancio, la più importante legge dello Stato. Ma si tratta di una messa in scena perché non una virgola potrà essere cambiata: la manovra è stata approvata al Senato la scorsa settimana e qui alla Camera sarà solo un passaggio formale perché va licenziata entro il 31 dicembre. Dunque, avremo una legge che oltre a creare ingiustizie, svuota ancora una volta le funzioni del Parlamento. Non una proposta delle opposizioni verrà accolta per migliorare pensioni, sanità, diritti dei lavoratori, non un euro potrà essere spostato per finanziare di più la scuola e i servizi pubblici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Braga, 'maggioranza travolta da sua incapacità' Leggi anche: **Manovra: Conte, 'governo e maggioranza nel caos totale, mai vista tanta incapacità'** Leggi anche: **Manovra: Conte, 'governo e maggioranza nel caos totale, mai vista tanta incapacità'** La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Manovra: Braga, 'maggioranza travolta da sua incapacità' - "Oggi alla Camera comincia l’esame della legge di Bilancio, la più importante legge dello Stato. lanuovasardegna.it

Manovra, perché la maggioranza si è spaccata e cosa hanno deciso nella notte Meloni, Salvini e Tajani - Giorgia Meloni ha deciso di convocare nella un vertice a Palazzo Chigi per sbloccare l’iter della manovra. fanpage.it

Manovra, pioggia di emendamenti: oltre 1.600 dalla maggioranza - Valanga di emendamenti alla Manovra economica all'esame della commissione Bilancio del Senato. tgcom24.mediaset.it

Chiara Braga. . Questa è una #manovra che non dice nulla sulla crescita del Paese. Anzi, una cosa la dice chiaramente: non avrà alcun effetto sulla crescita, perché è il frutto di una scelta precisa di questo Governo Meloni, che ha deciso di non fare ciò che sar - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.