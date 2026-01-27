La legge di Bilancio 2026 ha aggiornato le normative sul congedo parentale, offrendo maggiori possibilità di flessibilità alle famiglie. In questo approfondimento, si illustrano i requisiti e le modalità per richiedere il congedo, con particolare attenzione alle novità introdotte, per garantire un supporto più efficace ai genitori durante il primo periodo di cura del bambino.

La nuova legge di Bilancio ha rivisto le tutele previste dal Testo unico su maternità e parternità, modificando anche il congedo parentale 2026 e prevedendo margini di flessibilità più ampi per i nuclei familiari. È fondamentale sottolineare che le nuove disposizioni mirano a sostenere i genitori lavoratori dipendenti nella gestione dei figli durante l’intero percorso delle scuole dell’obbligo. La misura, operativa dal 1° gennaio 2026, permette di beneficiare di periodi di astensione facoltativa dal lavoro con una maggiore ampiezza temporale rispetto al passato. Ecco, quindi, come si applicano le nuove norme del congedo parentale, considerando i requisiti di ammissibilità alla misura e le modalità di presentazione della domanda illustrate dall’Inps nel messaggio del 27 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Congedo parentale 2026, a chi spetta e come richiederlo

Approfondimenti su Congedo Parentale 2026

Ultime notizie su Congedo Parentale 2026

