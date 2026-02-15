A Capo Verde l’estate dura tutto l’anno e la vacanza è ricca di emozioni

A Capo Verde, il clima caldo e soleggiato rende l’estate una presenza costante durante tutto l’anno. La causa sta nel clima tropicale dell’arcipelago, che permette di godersi il mare e il sole anche nei mesi più freddi. A Sal, l’isola più frequentata, i voli diretti partono regolarmente, portando i visitatori in un luogo dove la spiaggia e l’avventura si incontrano facilmente. Qui, si può trascorrere il giorno tra bagni di mare e passeggiate tra dune di sabbia e paesaggi desertici.

Con voli diretti si raggiunge l'isola di Sal dove, oltre al relax in spiaggia, ci sono tante escursioni da fare tra mare e deserto. Capo Verde è una destinazione che conquista con discrezione. Non seduce con eccessi, ma con un equilibrio sottile fatto di luce intensa, vento costante e una sensazione di libertà che accompagna il viaggiatore fin dal primo istante. Questo arcipelago atlantico, sospeso tra Africa ed Europa, è il luogo ideale per chi cerca una vacanza di mare autentica, lontana dalla frenesia e dai cliché più rumorosi del turismo di massa. Oltretutto il clima è sempre quello ottimale di una fresca estate con temperature dai 23 ai 29 gradi.