Milano ladro bloccato di notte nel caveau di una banca
Un giovane di 24 anni è stato trovato intrappolato nel caveau di una banca a Milano, dopo aver tentato di introdursi nella notte. La causa del suo blocco è stata la chiusura automatica del sistema di sicurezza, che si è attivato mentre lui era ancora dentro. I soccorritori sono intervenuti solo al mattino, dopo nove ore di isolamento. Durante le operazioni di salvataggio, il ragazzo ha raccontato di aver agito da solo, senza complici. La polizia sta indagando sulle sue motivazioni.
La vicenda di un 24enne rimasto per tutta la notte bloccato nel caveau di una banca a Milano. Ci sono volute 9 ore per tirarlo fuori. Ma soprattutto non è ancora chiaro come e perché sia finito là dentro. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Milano, ladro rimane intrappolato nel caveau di una banca per tutta la notte
Leggi anche: Rimane bloccato nel caveau di una banca a Milano, liberato nella notte
Milano, ladro bloccato di notte nel caveau di una banca
Argomenti discussi: Milano, tentato furto in hotel da 1 milione di euro: arrestato un uomo; Ladro rimane bloccato nel caveau di una banca. Liberato nella notte: era entrato durante il giorno; Milano, tentato furto da 1 milione di euro in un hotel di lusso: il cliente americano sorprende il ladro in stanza e lo fa arrestare; Scopre un ladro in camera e lo blocca: così il re del wrestling Mark Shapiro ha evitato il furto milionario.
Ladro bloccato nel caveau di una banca a Milano, liberato e arrestato(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Era entrato in banca durante l'orario di apertura e si era nascosto, poi di notte è entrato nel caveau e ha tentato di aprire le cassette di sicurezza. Un ventiquattrenne di ... gazzettadiparma.it
Milano: ladro resta bloccato per 9 ore nel caveau della banca, arrestatoUn 24enne è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato a Milano. L'uomo si era introdotto in una banca, ma è rimasto bloccato nel caveau. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei ... it.euronews.com
Milano, ladro rimane intrappolato nel caveau di una banca per tutta la notte #milano x.com
Bloccato di notte nel caveau di una banca a Milano, era un ladro in azione. Finisce in carcere. Video. - facebook.com facebook