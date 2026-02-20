Rimane bloccato nel caveau di una banca a Milano liberato nella notte

Un giovane di 24 anni è rimasto intrappolato nel caveau di una banca a Milano per diverse ore, a causa di un guasto tecnico. La mattina seguente, i soccorritori sono riusciti a liberarlo, dopo aver tentato di entrare nel locale blindato. La polizia ha spiegato che il ragazzo si era introdotto in banca senza autorizzazione, ma si è trovato in difficoltà quando l’allarme ha attivato le serrature di sicurezza. La vicenda ha attirato l’attenzione degli abitanti di Viale Certosa.

Un giovane di 24 anni è rimasto a lungo bloccato, da ieri per buona parte della notte, in un caveau della filiale di UniCredit di Viale Certosa, a Milano. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e per farlo sono state necessarie diverse ore. I vigili sono stati chiamati intorno alle 21 e, per aprire il caveau, hanno dovuto forzare una cassaforte in cui si trovavano le chiavi. L'ultima pattuglia è rientrata stamani alle 5 Sono intervenuti, intorno alla mezzanotte anche gli operatori del 118 che, dopo i primi soccorsi, non hanno portato in ospedale il 24enne (il caveau è dotato di sistemi di areazione).