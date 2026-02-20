Milano ladro rimane intrappolato nel caveau di una banca per tutta la notte

Un ladro è rimasto intrappolato nel caveau di una banca di Milano durante un tentativo di furto. La sua fuga si è complicata quando, accidentalmente, si è chiuso all’interno, impedendogli di uscire. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno lavorato per nove ore per aprire la porta blindata e liberarlo. Alla fine, il ladro è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. La scena si è svolta nel centro della città, attirando l’attenzione dei passanti.

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Milano, che ci hanno messo quasi nove ore per liberare un 24enne rimasto intrappolato nel caveau di una banca, dove si era introdotto per rubare. La vicenda è avvenuta tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, nel nord-est del capoluogo lombardo. A dare l'allarme ai carabinieri, attorno alle 21 di giovedì, è stato il personale della vigilanza privata della filiale che ha rilevato la presenza di un uomo nella stanza blindata, intento a forzare le cassette di sicurezza. L'uomo, di origine bengalese, si era introdotto nella istituto bancario durante l'orario di apertura ed era riuscito a raggiungere il caveau. I vigili del fuoco sono intervenuti con il personale Usar intorno alle 21 e hanno fatto rientro alle 5.30 del mattino. I pompieri, chiamati alle 21, hanno dovuto forzare una cassaforte in cui si trovavano le chiavi del caveau, ma poi si sono accorti che la serratura era danneggiata dal ladro nel tentativo di fuggire.