Milano e l’eredità dei Giochi sì a un palaghiaccio a Rho Non perdiamo questo treno

Il progetto di costruire un palaghiaccio a Rho nasce dalla volontà di mantenere l’eredità delle Olimpiadi del 2026. La città di Milano ha deciso di investire in questa struttura per offrire un impianto permanente dedicato agli sport sul ghiaccio. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per gli sportivi locali e attrarre eventi nazionali e internazionali. La scelta di Rho mira a sfruttare un’area già disponibile e facilmente accessibile. Ora si aspettano i permessi e i dettagli tecnici per partire con i lavori.

Milano, 20 FEBBRAIO 2026 – Milano continuerà ad avere uno stadio del ghiaccio anche dopo le Olimpiadi Invernali. Proprio questa sarà un’eredità dei Giochi. L’obiettivo è rendere permanente ciò che oggi è temporaneo perché pensato solo per le settimane olimpiche. Il nuovo stadio sarà consacrato all’hockey e questo significa che Milano dovrà tornare ad avere una squadra in grado di competere a livello internazionale: sognare una nuova Saima non è vietato. Ma l’impianto servirà anche per le altre discipline, a partire dal pattinaggio. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, e Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera, Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, e Andrea Gios, presidente Federazione Italiana Sport Ghiaccio (Fisg) sono allineati: ieri l’annuncio congiunto da Casa Italia, ospitata in Triennale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Fiera di Rho, la maxi-pista è pronta: "Palaghiaccio anche dopo i Giochi? Avanti con uno studio di fattibilità"La Fiera di Rho si prepara ad accogliere le competizioni di speed skating e hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con una maxi-pista allestita in loco.

Il progetto «On the road» tra le eredità dei Giochi di Milano CortinaIl progetto «On the road» arriva tra le eredità dei Giochi di Milano Cortina.

