Il progetto On the road tra le eredità dei Giochi di Milano Cortina

Il progetto «On the road» arriva tra le eredità dei Giochi di Milano Cortina. La firma di una dichiarazione congiunta tra Onu, Governo, Coni e Cip segna l’inizio di un’azione comune. Questi enti si impegnano a promuovere e comunicare insieme l’iniziativa, puntando a coinvolgere e sensibilizzare il pubblico sul tema. Ora si attende solo il passo successivo per mettere in moto i programmi.

LA FIRMA. La Dichiarazione congiunta tra Onu, Governo, Coni, Cip: si impegnano a promuovere e comunicare congiuntamente l'iniziativa. Un passaggio chiave, perché per la prima volta - in una Dichiarazione che coinvolge l'Onu e il sistema olimpico - la sicurezza stradale viene affidata ai ragazzi come responsabilità educativa, non solo come messaggio da ricevere. La Dichiarazione si colloca nel quadro del «Decennio di azione Onu per la sicurezza stradale 2021–2030» e riconosce il ruolo dei Giochi come piattaforma globale capace di generare un'eredità duratura in termini di prevenzione, consapevolezza e mobilità responsabile.

