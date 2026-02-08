Milano Cortina 2026 come sta Lindsey Vonn dopo la caduta | operata alla gamba sinistra

Da cdn.ilfaroonline.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lindsey Vonn si è sottoposta a un intervento alla gamba sinistra dopo la brutta caduta di ieri a Cortina. La campionessa americana è scivolata durante una discesa e ha fatto un volo che ha portato alla sospensione della prova. Ora, i medici monitorano le sue condizioni e si attendono aggiornamenti sulle prossime mosse.

Cortina 8 febbraio 2026 – La discesa libera è durata poco più di dieci secondi. Il tempo di un salto, una rotazione improvvisa e una caduta violenta che ha interrotto subito la prova di Lindsey Vonn. L’incidente è avvenuto oggi, 8 febbraio, nella gara disputata sulle Tofane. La sciatrice statunitense, 41 anni, è stata soccorsa in pista e trasportata in elicottero all’ospedale Codivilla di Cortina, dove è stata stabilizzata prima del trasferimento a Treviso. Operata nel pomeriggio: cosa sappiamo sulle condizioni di salute. Nel pomeriggio Vonn è stata sottoposta a un intervento chirurgico per una frattura scomposta alla gamba sinistra.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Olimpiadi, frattura alla gamba sinistra per Lindsey Vonn dopo la brutta caduta in discesa libera: è già stata operata. Come sta la sciatrice americana – Il video

Lindsey Vonn si trova in ospedale a Treviso, dove è stata subito operata dopo la caduta durante la discesa libera a Cortina.

Olimpiadi Milano Cortina: caduta choc per Lindsey Vonn. L'americana operata per una frattura alla gamba

Durante la discesa libera a Milano Cortina, Lindsey Vonn ha avuto una caduta violenta e si è rotta una gamba.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

How Lindsey Vonn Can Ski on a Torn ACL (And Why She's Doing It)

Video How Lindsey Vonn Can Ski on a Torn ACL (And Why She's Doing It)

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come sarà la Cerimonia di Apertura?; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa ai 16 sport in programma; Biglietti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: come comprarli sul sito o sulla app, la guida passo per passo.

milano cortina 2026 comePattinaggio di velocità Milano Cortina 2026: dove si svolgono le gareIl pattinaggio di velocità sarà uno degli sport protagonisti dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e vedrà come palcoscenico una sede ... funweek.it

milano cortina 2026 comeOlimpiadi Milano-Cortina 2026: come funziona il finanziamento?/ Si punta a 1,7mld di entrate: ecco comeOlimpiadi Milano-Cortina 2026, come funziona il finanziamento: ecco come la Fondazione coprirà interamente i costi organizzativi ... ilsussidiario.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.