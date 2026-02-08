Milano Cortina 2026 come sta Lindsey Vonn dopo la caduta | operata alla gamba sinistra

Lindsey Vonn si è sottoposta a un intervento alla gamba sinistra dopo la brutta caduta di ieri a Cortina. La campionessa americana è scivolata durante una discesa e ha fatto un volo che ha portato alla sospensione della prova. Ora, i medici monitorano le sue condizioni e si attendono aggiornamenti sulle prossime mosse.

Cortina 8 febbraio 2026 – La discesa libera è durata poco più di dieci secondi. Il tempo di un salto, una rotazione improvvisa e una caduta violenta che ha interrotto subito la prova di Lindsey Vonn. L’incidente è avvenuto oggi, 8 febbraio, nella gara disputata sulle Tofane. La sciatrice statunitense, 41 anni, è stata soccorsa in pista e trasportata in elicottero all’ospedale Codivilla di Cortina, dove è stata stabilizzata prima del trasferimento a Treviso. Operata nel pomeriggio: cosa sappiamo sulle condizioni di salute. Nel pomeriggio Vonn è stata sottoposta a un intervento chirurgico per una frattura scomposta alla gamba sinistra.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Lindsey Vonn si trova in ospedale a Treviso, dove è stata subito operata dopo la caduta durante la discesa libera a Cortina.

Durante la discesa libera a Milano Cortina, Lindsey Vonn ha avuto una caduta violenta e si è rotta una gamba.

