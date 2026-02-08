Milano Cortina Vonn operata dopo la brutta caduta in pista | si è fratturata una gamba

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa a Cortina. La campionessa è caduta violentemente e si è fratturata una gamba. Subito sono intervenuti i sanitari del Medical Service regionale, che l’hanno soccorsa sulla pista. Poi è stata trasportata in elicottero al Policlinico di Cortina, dove le hanno fatto tutti gli esami necessari. Alla fine, è stata trasferita al Ca’ Foncello per l’intervento.

La campionessa Usa era tornata sulle piste da qualche mese, dopo un grave incidente che l’aveva tenuta ferma per diversi anni. All’età di 40 anni, piuttosto rara per un atleta a questi livelli, Vonn aveva conquistato la discesa di Saint Moritz, segnando un ritorno in pista spettacolare. Un successo che aveva fatto ben presagire, se non fosse per la caduta sulle piste di Crans Montana la scorsa settimana, che le aveva provocato al rottura del crociato. Nonostante questa grave lesione, l’atleta ha deciso di continuare a gareggiare. “Il ginocchio non è gonfio, è stabile e un tutore mi aiuterà“, aveva dichiarato, sostenendo di non aver mai avuto paura e di aver sempre accolto i rischi di questo sport. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

