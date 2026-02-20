Milano Cortina l’oro Usa contro il Canada e le prove di pax Olimpica

Gli Stati Uniti hanno vinto l’oro nell’hockey femminile a Milano Cortina, battendo il Canada in una finale emozionante. La partita, decisa negli ultimi minuti, ha visto le americane segnare il gol decisivo con una schiacciata di forza. Le due squadre hanno dato vita a un match intenso, con i tifosi che hanno sostenuto entrambe le nazionali fino all’ultimo secondo. La vittoria americana rappresenta un risultato importante per la squadra, che si prepara ora alle prossime sfide olimpiche. La medaglia d’oro è arrivata dopo un confronto equilibrato e combattuto.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti conquistano l’oro nell’hockey femminile al termine di una finale al cardiopalma contro il Canada. Le canadesi avanti fino a due minuti dalla sirena, poi la rimonta americana e il colpo decisivo ai supplementari: sotto porta le stelle e strisce non sbagliano più nulla. Il gol che vale il titolo arriva. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Hockey ghiaccio, le convocate di Team USA per Milano Cortina 2026: squadra stellare per sfidare il CanadaA meno di un mese dall'inizio del torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio a Milano, sono state annunciate le convocate di Team USA. Milano-Cortina, il papà (d’arte) di Fantin racconta il miracolo azzurro del ghiaccio: “Contro Usa e Canada impossibile ma Italia ha già vinto”Alla Milano Rho Ice Hockey Arena, la Nazionale femminile di hockey su ghiaccio ha perso 2-1 contro la Germania nel girone preliminare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Federica Brignone e Lisa Vittozzi, gli ori dei record per l'Italia a Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: 2 ori azzurri con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer; Italia oro nel pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti trionfano nell'inseguimento a squadre · Risultati Olimpiadi oggi; Francesca Lollobrigida oro bis a Milano Cortina 2026: vince i 5000 m di pattinaggio di velocità · Risultati Olimpiadi oggi. Monete d’oro di Milano Cortina 2026 da 20 e 50 euro in vendita, come acquistarleLe monete ufficiali di Milano Cortina 2026 in oro e argento: quanto costano, quante sono e dove comprarle prima che vadano esaurite ... quifinanza.it Hockey su ghiaccio femminile: gli USA battono il Canada 2-1 all'overtime e conquistano l'oro Olimpico · Milano Cortina 2026Gli Stati Uniti terminano il torneo Olimpico da imbattuti, vincendo 2-1 contro il Canada ai tempi supplementari e aggiudicandosi la medaglia d'oro nel hockey su ghiaccio femminile di Milano Cortina 20 ... olympics.com Le pagelle della giornata a Milano-Cortina: top e flop facebook Verso la chiusura di Milano-Cortina 2026: Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto saranno i portabandiera all’Arena di Verona. Due ori storici, simbolo di un’Italia che lotta e vince. Le gare continuano fino a domenica. Avanti Azzurri, fino all’ultimo metro! x.com