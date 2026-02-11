Milano-Cortina il papà d’arte di Fantin racconta il miracolo azzurro del ghiaccio | Contro Usa e Canada impossibile ma Italia ha già vinto

Alla Milano Rho Ice Hockey Arena, la Nazionale femminile di hockey su ghiaccio ha perso 2-1 contro la Germania nel girone preliminare. Un risultato che chiude un percorso difficile, ma il papà di Fantin, uno dei giocatori, racconta di un vero miracolo azzurro, anche se contro Stati Uniti e Canada sembrano ancora impossibili da battere. Nonostante la sconfitta, il team ha già vinto molto in questa avventura.

(Adnkronos) – Miracolo sul ghiaccio. Alla Milano Rho Ice Hockey Arena il cammino della Nazionale femminile italiana di hockey su ghiaccio nel girone preliminare si è chiuso con una sconfitta per 2-1 contro la Germania. Un ko indolore, perché le azzurre avevano già staccato il pass per i quarti di finale, centrando un risultato storico. A raccontare il senso profondo di questa avventura è Damiano Fantin, padre (d'arte) di Matilde (anche lui ex giocatore di Hockey), una delle giovani protagoniste della squadra. "È un'emozione fortissima", confida all'Adnkronos. Un'emozione che nasce non solo dal ghiaccio, ma da un percorso condiviso.

A meno di un mese dall'inizio del torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio a Milano, sono state annunciate le convocate di Team USA.

La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha annunciato le convocazioni per il secondo raduno, che si svolgerà in Canada.

