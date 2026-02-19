Milano Cortina bastonata al volto durante Canada-Repubblica Ceca di hockey Cos’è successo

Durante la partita tra Canada e Repubblica Ceca ai quarti di finale di Milano Cortina, un giocatore è stato colpito al volto con un bastone. L’incidente è avvenuto quando il giocatore ceco tentava di bloccare un avversario canadese, ma il bastone ha sbattuto contro il suo viso. La scena ha attirato l’attenzione di tutto lo stadio, provocando momenti di tensione. La partita è proseguita, ma l’episodio ha lasciato il segno tra tifosi e atleti presenti. La dinamica dell’incidente resta sotto osservazione.

(Adnkronos) – I quarti di finale del torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina regalano emozioni e sorprese. Ieri, mercoledì 18 febbraio, il Canada ha battuto la Repubblica Ceca 4-3, agguantando con molta fatica la qualificazione alla semifinale del torneo ai Giochi Olimpici dopo una rimonta all'overtime. Nel corso della partita, un episodio è presto diventato virale. Sul 2-1 per la Repubblica Ceca, durante un'azione di gioco il giovane talento canadese Macklin Celebrini ha tirato una bastonata sul volto del giocatore ceco David Pastrnak. Ovviamente, in maniera del tutto involontaria.