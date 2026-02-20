Milano-Cortina arredamenti sostenibili per le foresterie della Valtellina

Il Gruppo Saviola ha scelto di utilizzare arredi sostenibili per le foresterie dell’Alta Valtellina, un fatto legato ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Questa iniziativa mira a ridurre l’impatto ambientale delle strutture di accoglienza per il personale sanitario nelle località di Bormio, Livigno, San Rocco e Trepalle. Le nuove soluzioni di arredamento, realizzate con materiali ecologici, migliorano il comfort e sono state installate nelle aree di servizio dedicate agli operatori. La scelta si inserisce in un’ottica di sostenibilità e innovazione per l’evento olimpico.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Nel contesto dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, evento che intreccia sport, sostenibilità e innovazione, Gruppo Saviola contribuisce all'arredamento delle foresterie dell'Alta Valtellina attraverso l'allestimento delle aree di accoglienza di Bormio, Livigno, San Rocco e Trepalle (in provincia di Sondrio), destinate al personale sanitario. Grazie all'utilizzo del 'Pannello Ecologico' - fa sapere l'azienda in una nota - prodotto al 100% da legno riciclato e interamente Made in Italy, l'interior design segue i principi dell'architettura sostenibile, privilegiando soluzioni progettate per essere riutilizzate al termine dei Giochi.