C’è Milano-Cortina niente autobus per andare a scuola | in Valtellina lo spettro della didattica a distanza olimpica

A Milano-Cortina si avvicinano le Olimpiadi, portando con sé cambiamenti anche nelle abitudini scolastiche in Valtellina. La possibilità di didattica a distanza, in alcuni casi, viene considerata come alternativa per ridurre il traffico e facilitare l’accesso alle manifestazioni sportive. Questa situazione solleva riflessioni sul rapporto tra eventi internazionali e quotidianità locale, evidenziando come grandi avvenimenti possano influenzare anche le pratiche scolastiche e la vita di studenti e famiglie

“Sei di Sondrio se accetti passivamente che qualche studente vada in dad per non intralciare le auto di chi deve andare a vedere le Olimpiadi. E sei anche contento e ringrazi pure mentre sventoli la tua bella bandierina olimpica ”. Sono i volantini che mamme e papà delle centinaia di ragazzi della Valtellina hanno affiso nel capoluogo provinciale per protestare contro l’ Ufficio scolastico regionale e territoriale diretto da Imerio Chiappa. Il 6 febbraio, infatti, prenderanno il via le Olimpiadi invernali che coinvolgeranno anche quella zona creando, con ogni probabilità, anche dei disagi ai residenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

